В январе 11 депутатов ВР не проголосовали ни разу, среди них скандальный застройщик Столар

В январе 11 народных депутатов не приняли участие ни в одном голосовании Верховной Рады.

Об этом сообщает Комитет избирателей в Facebook.

«Комитет избирателей проанализировал показатели участия народных депутатов в голосованиях Верховной Рады в январе. По данным КИУ, 42 народных депутата приняли участие в менее чем 50% голосований Рады. Из них 11 не проголосовали ни разу за месяц», — говорится в сообщении.

По данным КИУ, не голосовали в январе Александр Герега (группа «За будущее»), Николай Люшняк (группа «Доверие»), Юрий Солод («Оппозиционная платформа — За жизнь»), Виктор Бондарь (группа «За будущее»), Николай Кучер (группа «За будущее»), Владислав Бородин («Слуга народа»), Руслан Горбенко («Слуга народа»), Роман Костенко («Голос»), Анжелика Лабунская («Батькивщина»), Вадим Столар (ОПЗЖ), Любовь Шпак («Слуга народа»).

Как уточнили в КИУ, часть этих депутатов не голосовала, хотя они и были зарегистрированы в Раде, а остальные зарегистрированы на заседаниях не были. В частности, это Бородин, Горбенко, Костенко, Лабунская, Столар и Шпак, и причины их отсутствия на заседаниях ВР на сайте Верховной Рады не указаны.

В КИУ добавили, что не учитывали депутатов, по которым имеется информация в СМИ о том, что они болели или пропустили заседание по другим объективным причинам.

«В январе показатели голосований народных депутатов существенно снизились. Так, если в декабре было всего 3 народных депутата, которые не проголосовали ни разу за месяц, в ноябре — 4, то в январе — сразу 11 депутатов. Однако это вполне соответствует существующим тенденциям, когда в январе показатели посещаемости и голосований депутатов в Раде уже привычно ниже, чем в другие периоды», — пояснил глава КИУ Алексей Кошель.

В целом, в январе состоялось 6 пленарных заседаний парламента, на которых проведено 299 голосований. За это время депутаты приняли за основу законы о службе внешней разведки и о легализации азартных игр, а также в целом приняли закон о полном всеобщем среднем образовании.