Войти
Гончарук обещает защитить украинцев от китайского коронавируса
позиция
Гончарук обещает защитить украинцев от китайского коронавируса
Зеленский в прошедшем году помиловал 97 человек
официально
Зеленский в прошедшем году помиловал 97 человек

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

статистика
RSS

В январе 11 депутатов ВР не проголосовали ни разу, среди них скандальный застройщик Столар

354
В январе 11 депутатов ВР не проголосовали ни разу, среди них скандальный застройщик Столар

В январе 11 народных депутатов не приняли участие ни в одном голосовании Верховной Рады.

Об этом сообщает Комитет избирателей в Facebook.

«Комитет избирателей проанализировал показатели участия народных депутатов в голосованиях Верховной Рады в январе. По данным КИУ, 42 народных депутата приняли участие в менее чем 50% голосований Рады. Из них 11 не проголосовали ни разу за месяц», — говорится в сообщении.

По данным КИУ, не голосовали в январе Александр Герега (группа «За будущее»), Николай Люшняк (группа «Доверие»), Юрий Солод («Оппозиционная платформа — За жизнь»), Виктор Бондарь (группа «За будущее»), Николай Кучер (группа «За будущее»), Владислав Бородин («Слуга народа»), Руслан Горбенко («Слуга народа»), Роман Костенко («Голос»), Анжелика Лабунская («Батькивщина»), Вадим Столар (ОПЗЖ), Любовь Шпак («Слуга народа»).

Как уточнили в КИУ, часть этих депутатов не голосовала, хотя они и были зарегистрированы в Раде, а остальные зарегистрированы на заседаниях не были. В частности, это Бородин, Горбенко, Костенко, Лабунская, Столар и Шпак, и причины их отсутствия на заседаниях ВР на сайте Верховной Рады не указаны.

В КИУ добавили, что не учитывали депутатов, по которым имеется информация в СМИ о том, что они болели или пропустили заседание по другим объективным причинам.

«В январе показатели голосований народных депутатов существенно снизились. Так, если в декабре было всего 3 народных депутата, которые не проголосовали ни разу за месяц, в ноябре — 4, то в январе — сразу 11 депутатов. Однако это вполне соответствует существующим тенденциям, когда в январе показатели посещаемости и голосований депутатов в Раде уже привычно ниже, чем в другие периоды», — пояснил глава КИУ Алексей Кошель.

Читайте также: Новые налоговые правила: за что проголосовала Верховная Рада

В целом, в январе состоялось 6 пленарных заседаний парламента, на которых проведено 299 голосований. За это время депутаты приняли за основу законы о службе внешней разведки и о легализации азартных игр, а также в целом приняли закон о полном всеобщем среднем образовании.

Верховная Рада, депутаты, голосование
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 27 января 2020
Воскресенье, 26 января 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Джеймс Альтушер
Джеймс Альтушер
хедж-фонд менеджер, предприниматель, автор бестселлеров

Большинство людей идиоты. Что делать?

Глупые люди, подлые люди, люди, которые вас ненавидят, люди, которые не хотят, чтобы вы двигались вперед. Люди, которые даже будут саботировать вас. Люди, которые разочарованы собственной жизнью, которые занимаются своими проблемами, грустные, тревожные, напуганные. Пробуйте обойти их. Каждый день. Это не их вина. Но это не имеет значения. Вы должны обойти их.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О возможном мировом экономическом кризисе

Нынешняя конструкция может работать при нулевых ставках и стабильно низкой инфляции. Как только инфляция вырвется из-под контроля, пойдет всепоглощающий коллапс - инфляция монетарного характера при низком спросе и падающем производстве. По крайней мере, первый звонок прозвучал.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об интеллекте (естественном и искусственном) и «Великом Гэтсби»

Большинство дискуссий о победном марше робототехники и искусственного интеллекта сконцентрировались на опасениях массовых потерь работы. Но реальные последствия могут быть сложнее/страшнее. Из опыта первой промышленной революции мы знаем - новые технологии могут коренным образом изменить людей.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016