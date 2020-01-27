Чиновники УЗ запустили фирму Корецкого снимать замеры с вагонов до окончания конкурсной закупки

Скандальный тендер УЗШК по выбору поставщика питания для пассажиров поездов «Интерсити» был оглашен в конце прошлого года. Вскоре, процедура отбора была заблокирована решение Волынского окружного суда по причине нарушения норм действующего законодательства, и состоянием на сегодня конкурс остается не разблокированным. Таким образом, в ближайшем будущем украинские пассажиры «Укрзализныци» могут остаться без еды и кофе во время своих путешествий по Украине.

В УЗ, с целью, потушить разгоревшийся скандала завили, что конкурс отныне будет проводить не конкурсная комиссия УЗШК, а специально создания для этого независимая рабочая группа. В состав этой группы вошел заместить главы конкурсной комиссии УЗШК Вячеслав Горбатко.

И сегодня в сеть слили фото и видео, как этот самый Горбатко провел на техническую пассажирскую станцию (где стоят вагоны «Интерсити») представителя одной из компаний участника конкурса ООО «Санфинити». Тарас Новосад (сотрудник «Санфинити» , который раньше работал WOG под руководством Сергея Корецкого) посещал ПТС «Укрзализныци», где проводил замеры вагонов, сообщает Информатор.

Как отмечает издание, после осмотра составов, Новосад и Горбатко отобедали в кафе на станции.

Журналисты напоминают, что ООО «Санфинити» основано Сергеем Корецким около года тому назад. Эта компания принимает участие сегодня в конкурсе УЗ и именно тот факт, что компанию пытаются незаконно признать победителем послужил источником самого скандала вокруг этого отбора.

Ранее СМИ писали, что ООО «Санфинити» знали условия конкурсного отбора еще до его оглашения. И сегодня, слитые в сеть фото и видео красноречиво подтверждают реализацию коррупционной схемы в «Укрзализныце».