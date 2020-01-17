Укрзализныця накупила кондиционеров на 28 миллионов переплатив в 5 раз

Филиал «Укрзализныци» «Центр обеспечения производства» 3 января по результатам тендеров заказал у «Завода Экватор» кондиционеры для пассажирских вагонов на сумму 28,43 миллиона гривен, цена за единицу составила в 5 раз больше чем цены в интернет-магазинах.
Об этом сообщается в системе «Прозорро», передают Наші Гроші.
До конца 2020 года производитель поставит 19 комплектов кровельной системы кондиционирования воздуха с индивидуальным регулированием температуры в каждом купе.
Стоимость комплекта для одного вагона составила 1,50 млн грн.
Речь идет о кондиционерах АВК-25, они имеют производительность охлаждения 30 кВт и обогрева в режиме теплового насоса 20 кВт.
Самым дорогим и самым мощным среди кондиционеров, цены на которые можно найти в интернет-магазинах, является канальный инверторный Mitsubishi Heavy FDU250VS за 323 тыс грн.
Он имеет производительность охлаждения 25 кВт и обогрева 28 кВт, то есть на уровне вагонного охладителя.
Однако цена кондиционера в магазине в пять раз меньше цены для «Укрзализныци».
В 2018 году «ЦОП» уже заказывал посреднику ООО «СП Климатехника» кондиционеры АВК-25 по 1,14 млн грн. Однако тогда они включали один компрессор, а сейчас — два компрессора.
Сумма сделок на 0,01% ниже общей ожидаемой стоимости закупок в 28,43 млн грн.
Производитель «Завод Экватор» принадлежит председателю наблюдательного совета Сергею Кантору — депутату Николаевского горсовета от партии «Наш край», а директором завода является Юрий Неделько.
Единственным конкурентом было харьковское «НПО «А.Т.О.Р.» Владимира Морозова с продукцией того же «Экватора», причем никто не снижал цену в ходе аукционов.
«ЭЛПО Украина» бесполезно требовало от заказчика разделить предмет закупки. По его словам, производителем кондиционера является «Экватор», а пульта регулирования температуры — «А.Т.О.Р». Фирма заявила, что заказчик умышленно ограничил свободную прозрачную конкуренцию.
Кроме того, «Tida Technic Ltd» (Великобритания) требовало от заказчика объединить 15 однотипных тендеров. Фирма заявила, что «ЦОП» раздробил закупку, чтобы провести обычные открытые торги вместо открытых торгов с публикацией на английском языке и переквалификацией.
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