Рябошапка готов стать генпрокурором

Заместитель главы офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что в случае назначения его генпрокурором, не будет испытывать дискомфорт от того, что придется делать на этой должности.
«Я не чувствую никакого дискомфорта в том, что мне придется делать в должности генерального прокурора, если этот факт будет. То есть, я не могу говорить, что эта работа для меня некомфортная или будет доставлять дискомфорт с тем, что я якобы буду чувствовать себя не на своем месте. Такого нет», — заявил он в интервью на «24 канале».
Напомним, что Руслан Рябошапка ранее также заявлял, что положительно относится к инициативе главы государства Владимира Зеленского назначить его генпрокурором.
23 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины.
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