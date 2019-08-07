Рябошапка готов стать генпрокурором

Заместитель главы офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что в случае назначения его генпрокурором, не будет испытывать дискомфорт от того, что придется делать на этой должности.

«Я не чувствую никакого дискомфорта в том, что мне придется делать в должности генерального прокурора, если этот факт будет. То есть, я не могу говорить, что эта работа для меня некомфортная или будет доставлять дискомфорт с тем, что я якобы буду чувствовать себя не на своем месте. Такого нет», — заявил он в интервью на «24 канале».

Напомним, что Руслан Рябошапка ранее также заявлял, что положительно относится к инициативе главы государства Владимира Зеленского назначить его генпрокурором.

23 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины.