Рябошапка готов возглавить Генпрокурору и у него есть идеи

Заместитель председателя Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что положительно относится к инициативе главы государства Владимира Зеленского назначить его генпрокурором. Об этом он сказал журналистам в среду, передает УП.
На вопрос, как он относится к подобной идее президента, Рябошапка ответил: «Конечно, поддерживаю. Я поддерживаю все инициативы президента».
Относительно первоочередных шагов на посту главы ГПУ, он отметил, что расскажет о них, когда будет соответствующее представление.
«Не имеет значения, какие есть проблемы, мы пришли, чтобы их решать», — сказал заместитель председателя ОПУ.
Он отметил, что трудности его не пугают.
Также Рябошапка добавил, что если его все же назначат генпрокурором, то первоочередными шагами будут масштабные кадровые изменения в ГПУ.
По его словам, у него есть много идей, как можно изменить систему работы Генеральной прокуратуры, но рассказывать о них не захотел, чтобы их не украли конкуренты.
Кроме того, у представителя команды президента спросили, будет ли в дальнейшем изменен закон об очищении власти в соответствии с предложениями Зеленского о массовой люстрации всех должностных лиц времена президентства Петра Порошенко.
Рябошапка ответил, что предыдущий состав Рады отказался его рассматривать, а у нового парламента будут другие первоочередные законопроекты.
При этом он добавил, что внесение изменений в УПК будут первоочередными в работе новой Верховной Рады.
Напомним, 23 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016