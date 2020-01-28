Реальная зарплата в Украине за год выросла на 11,3%

Реальная заработная плата в Украине в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года возросла на 11,3%, по сравнению с ноябрем 2019 года — на 15,1%, сообщила Государственная служба статистики во вторник.

Согласно сообщению, средняя номинальная заработная плата штатных работников в декабре по сравнению с ноябрем 2019 года увеличилась на 14,8%, а в годовом измерении (к декабрю 2018г.) — возросла на 16%, составив 12264 грн, что в 2,9 раза выше уровня минимальной заработной платы (4173 грн).

Статведомство напоминает, что в ноябре текущего года она составила 10679 грн, в октябре — 10727 грн, сентябре — 10687 грн, августе −10573 грн.

По его данным, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года наблюдался в Николаевской (на 25,9%), Ривненской (на 20,9%), Хмельницкой (на 20,8%), Киевской (на 29%), Днепропетровской (на 18,6%), Запорожской (на 17,4%), Луганской (на 16,8%), Донецкой (на 16,6%), Волынской (на 16,5%), Тернопольской (на 16,2%), Одесской (на 16,1%) и Черкасской (на 16%) областях.

Самый высокий уровень зарплат в декабре зафиксирован в г.Киеве — 18869 грн, самый низкий — в Черниговской области — 8851 грн. При этом средняя заработная плата работника в Донецкой области составила 13177 грн, Луганской области — 10195 грн (кроме временно оккупированных территорий).

В декабре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года заработная плата возросла в сфере информации и телекоммуникаций (на 26,5%), финансовой и страховой деятельности (на 22,7%), деятельности административного и вспомогательного обслуживания (на 22,5%), в государственном управлении и обороне, обязательном соцстраховании (на 18,4%), в сфере операций с недвижимым имуществом (на 18,2%), на предприятиях промышленности (на 18,1%), транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (на 16,6%), в здравоохранении и образовании (на 15,9%), в сельском и лесном хозяйстве (на 14,7%), строительстве (на 14%), в сфере предоставления других услуг (на 13,7%), профессиональной, научной и технической деятельности (на 13,2%).