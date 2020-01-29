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Корпорация Boeing понесла убытки впервые за 20 лет

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Корпорация Boeing понесла убытки впервые за 20 лет

Американская компания Boeing в минувшем 2019 году понесла рекордный убыток в размере $636 млн на фоне проблем с самолетами 737 MAX. Об этом сообщают The Wall Street Journal и CNBC со ссылкой на отчетность корпорации.

Годовой убыток Boeing был зафиксирован впервые за более чем 20 лет, с 1997 года. По итогам 2018 года компания отчитывалась о прибыли в размере $10,46 млрд. Общая сумма списаний из-за проблем с Boeing 737 MAX достигла $9,2 млрд, пишет WSJ.

Чистый убыток в четвертом квартале прошлого года составил $1,01 млрд против прибыли в $3,424 млрд за аналогичный период предыдущего года. Выручка компании в конце 2019 года уменьшилась на 37% — до $17,911 млрд по сравнению с $28,341 млрд в 2018-м. Для экономии средств компания вынуждена была приостановить программу обратного выкупа акций.

Напмоним, что в декабре прошлого года Boeing решил приостановить производство 737 MAX с января 2020 года из-за проблем с сертификацией. Решение было принято после двух крупных авиакатастроф. В октябре 2018 года лайнер этой модели разбился в Индонезии, в этой катастрофе погибли 189 человек, включая экипаж, а в марте 2019-го крушение произошло в Эфиопии (погибли 157 человек). В качестве причин трагедий следователи назвали сбой в работе системы MCAS, отвечающей за угол наклона носа самолета. После этого многие страны приостановили эксплуатацию машин этой серии. Глава Boeing Деннис Мюленбург ушел в отставку.

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На прошлой неделе новый генеральный директор Boeing Дэвид Калхун заявил, что он уверен, что 737 MAX снова войдет в эксплуатацию, несмотря на неоднократные задержки при получении сертификатов регулирующих органов. Глава корпорации также заверил, что текущий бизнес-портфель позволит Boeing обеспечить финансовую ликвидность до возобновления безопасной эксплуатации авиалайнера.

Boeing
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