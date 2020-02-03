Трамп назвал коротышкой своего потенциального соперника на выборах

Американский лидер Дональд Трамп назвал бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, который объявил о планах баллотироваться в президенты США, «очень маленьким». Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
«Знаете, теперь он хочет коробку, чтобы стоять на ней во время дебатов. Все нормально. В этом нет ничего плохого. Вы можете быть коротышкой», — заявил Трамп.
Однако президент задался вопросом, почему у Блумберга должно быть такое право. «Значит ли это, что все остальные получат коробку?» — спросил он.
Трамп отметил, что с удовольствием бы соперничал с экс-мэром Нью-Йорка на выборах президента США в 2020 году. Однако он считает несправедливым по отношению к Демократической партии, что претендент в кандидаты Кори Букер и другие «не могли получить то, что сейчас получает Блумберг».
Представитель избирательной кампании бывшего мэра Джули Вуд заявила, что президент лжет. «Он патологический лжец, который лжет обо всем — о своих поддельных волосах, ожирении и нанесенном из баллончика загаре», — сказала она.
NBC News сообщает, что рост Блумберга составляет пять футов и восемь дюймов, или около 173 см. Рост Трампа — 190 см.
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