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Трамп назвал коротышкой своего потенциального соперника на выборах

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Трамп назвал коротышкой своего потенциального соперника на выборах

Американский лидер Дональд Трамп назвал бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, который объявил о планах баллотироваться в президенты США, «очень маленьким». Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«Знаете, теперь он хочет коробку, чтобы стоять на ней во время дебатов. Все нормально. В этом нет ничего плохого. Вы можете быть коротышкой», — заявил Трамп.

Однако президент задался вопросом, почему у Блумберга должно быть такое право. «Значит ли это, что все остальные получат коробку?» — спросил он.

Трамп отметил, что с удовольствием бы соперничал с экс-мэром Нью-Йорка на выборах президента США в 2020 году. Однако он считает несправедливым по отношению к Демократической партии, что претендент в кандидаты Кори Букер и другие «не могли получить то, что сейчас получает Блумберг».

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Представитель избирательной кампании бывшего мэра Джули Вуд заявила, что президент лжет. «Он патологический лжец, который лжет обо всем — о своих поддельных волосах, ожирении и нанесенном из баллончика загаре», — сказала она.

NBC News сообщает, что рост Блумберга составляет пять футов и восемь дюймов, или около 173 см. Рост Трампа — 190 см.

Дональд Трамп, Майкл Блумберг
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