Трамп считает, что Блумберг благодаря своим деньгам может остановить Сандерса

Экс-мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг, претендующий на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента в этом году, с помощью своих денег сможет остановить конкурента сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Такое мнение высказал в четверг американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
«Он (Блумберг — Ред.)ненавидит сумасшедшего Берни и, имея достаточно денег, может остановить его. Люди Берни сойдут с ума!» — написал президент. Он также посмеялся над ростом бывшего мэра, который, по словам Трампа, составляет 163 см. Глава вашингтонской администрации назвал миллиардера «мини-Майком» и предположил, что тот не хочет принимать участие в теледебатах Демократической партии со своими конкурентами, в частности, из-за того, что ему придется стоять на коробке во время выступления. Глава государства также назвал Блумберга «неудачником, у которого есть деньги, но который не может вести дискуссию».
Имя соперника Трампа на предстоящих 3 ноября выборах будет названо на национальном съезде Демократической партии, который состоится 13-16 июля.
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