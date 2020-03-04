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Блумберг снял свою кандидатуру в пользу Байдена

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Блумберг снял свою кандидатуру в пользу Байдена

Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг прекращает свою президентскую кампанию. В заявлении бизнесмена отмечается, что причиной отказа он называет стремление сделать так, чтобы демократы смогли победить на предстоящих выборах нынешнего президента США Дональда Трампа.

«Три месяца назад я вступил в президентскую гонку, чтобы победить Дональда Трампа. Сегодня я покидаю гонку по той же причине — чтобы победить Дональда Трампа, потому что для меня ясно, что если я останусь, достичь победы будет труднее», — заявил Блумберг.

По данным СМИ, причиной отказа Блумберга продолжать борьбу за номинацию от Демократической партии стал неожиданно слабый результат, показанный им в Супервторник, когда за кандидатов в президенты от демократов голосовали жители 14 штатов, а также Американского Самоа. Блумберг одержал победу только в этой заморской территории. В общей сложности он, по данным CNN, сумел получить голоса лишь девяти делегатов.

Майкл Блумберг, выборы в США
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Среда, 4 марта 2020
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