Блумберг снял свою кандидатуру в пользу Байдена

Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг прекращает свою президентскую кампанию. В заявлении бизнесмена отмечается, что причиной отказа он называет стремление сделать так, чтобы демократы смогли победить на предстоящих выборах нынешнего президента США Дональда Трампа.
«Три месяца назад я вступил в президентскую гонку, чтобы победить Дональда Трампа. Сегодня я покидаю гонку по той же причине — чтобы победить Дональда Трампа, потому что для меня ясно, что если я останусь, достичь победы будет труднее», — заявил Блумберг.
Three months ago, I entered the race to defeat Donald Trump. Today, I'm leaving for the same reason. Defeating Trump starts with uniting behind the candidate with the best shot to do it. It's clear that is my friend and a great American, @JoeBiden. pic.twitter.com/cNJDIQHS75— Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) March 4, 2020
По данным СМИ, причиной отказа Блумберга продолжать борьбу за номинацию от Демократической партии стал неожиданно слабый результат, показанный им в Супервторник, когда за кандидатов в президенты от демократов голосовали жители 14 штатов, а также Американского Самоа. Блумберг одержал победу только в этой заморской территории. В общей сложности он, по данным CNN, сумел получить голоса лишь девяти делегатов.
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