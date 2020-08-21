Бывший мэр Нью-Йорка сравнил Трампа с плохим работником

Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг сравнил действующего американского лидера Дональда Трампа с нерадивым работником, не заслуживающим, чтобы его нанимали заново.
«Сегодня уровень безработицы достиг исторических высот, — сказал он, выступая на проходящем в виртуальном формате Национальном съезде Демократической партии. — Малый бизнес старается изо всех сил, просто чтобы выжить».
«Я 20 лет руководил бизнесом, который начал с нуля. И я хочу задать предпринимателям один вопрос: стали бы вы заново нанимать на работу человека, который полностью разрушил ваш бизнес? Того, кто делает то, что лучше для него, даже если это идет в ущерб компании? И чьи необдуманные решения поставили вас под угрозу? Или того, кто больше времени тратит на Twitter, чем на свою работу?» — обратился Блумберг к американским избирателям.
«И если ответ „нет“, так какого черта вы стали бы нанимать Дональда Трампа еще на четыре года?» — заключил он.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016