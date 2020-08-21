Бывший мэр Нью-Йорка сравнил Трампа с плохим работником

Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг сравнил действующего американского лидера Дональда Трампа с нерадивым работником, не заслуживающим, чтобы его нанимали заново.

«Сегодня уровень безработицы достиг исторических высот, — сказал он, выступая на проходящем в виртуальном формате Национальном съезде Демократической партии. — Малый бизнес старается изо всех сил, просто чтобы выжить».

«Я 20 лет руководил бизнесом, который начал с нуля. И я хочу задать предпринимателям один вопрос: стали бы вы заново нанимать на работу человека, который полностью разрушил ваш бизнес? Того, кто делает то, что лучше для него, даже если это идет в ущерб компании? И чьи необдуманные решения поставили вас под угрозу? Или того, кто больше времени тратит на Twitter, чем на свою работу?» — обратился Блумберг к американским избирателям.

«И если ответ „нет“, так какого черта вы стали бы нанимать Дональда Трампа еще на четыре года?» — заключил он.