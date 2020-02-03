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Из-за вируса спрос на нефть в Китае упал на 20%

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Из-за вируса спрос на нефть в Китае упал на 20%

Спрос на нефть в Китае упал на три млн баррелей в день или на 20% от общего объема потребления на фоне кризиса, вызванного распространением коронавируса нового типа. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией в энергетической сфере страны.

Отмечается, что это крупнейшее сокращение спроса на мировом рынке после кризиса 2008-2009 годов и наиболее внезапное после спада, вызванного терактом 11 сентября 2001 года в США. В настоящее время Китай является крупнейшим импортером нефти, он потребляет около 14 млн баррелей в день, что равно суммарным потребностям Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Японии и Южной Кореи.

Снижение спроса в Китае может повлечь за собой реакцию со стороны стран ОПЕК и их союзников, которые рассматривают возможность созыва чрезвычайного совещания. Ранее сообщалось, что технический комитет ОПЕК+ перенес заседание с марта на 4-5 февраля из-за распространения коронавируса.

По данным Bloomberg, цена на нефть марки Brent упала более чем на 10% с 20 января, когда рынки начали реагировать на этот кризис. На прошлой неделе прекратились поставки нефтепродуктов в Китай из стран Латинской Америки, также сократились поставки из стран Западной Африки. Объем переработки нефти на китайских заводах также может уменьшиться на 15-20% в ближайшее время, указали источники агентства. В частности, крупнейшая китайская нефтяная корпорация Sinopec уже снизила переработку на 13-15% и планирует дальнейшие сокращения.

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В пятницу стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне впервые с 7 августа 2019 года снизилась на 2,45% — до $55,93 за баррель на фоне новостей о распространении нового коронавируса. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 1,80%, до $51,14 за баррель.

Напомним, что число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 17 тыс. человек, более 360 умерли. Еще один летальный исход зафиксирован за пределами Китая — на Филиппинах.

нефть, Китай, коронавирус
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