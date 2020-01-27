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Цена нефти упала ниже $60 впервые с осени прошлого года

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Цена нефти упала ниже $60 впервые с осени прошлого года

Стоимость нефти марки Brent упала ниже $60 впервые с осени прошлого года. По данным лондонской биржи ICE, стоимость фьючерса нефти Brent с поставкой в марте опустилась до $59,32 за баррель.

В последний раз цена нефти Brent находилась ниже $60 за баррель 1 ноября 2019 — тогда она достигла отметки $59,76. Затем нефть начала набирать в цене, это было обусловлено, в частности, позитивными изменениями в торговых войнах США и Китая. К 5 ноября цена нефти Brent впервые более чем за месяц превысила $63 за баррель.

В начале этого года нефть подскочила в цене после гибели иранского военачальника Касема Сулеймани. 3 января на максимуме цена нефти Brent достигала $68,86. Спустя три дня стоимость барреля нефти этой марки и вовсе превысила $70. Подобное произошло впервые с мая 2019 года. Тогда взлет цен на нефть был также связан с событиями в районе Персидского залива.

На прошлой неделе эксперты предупредили о падении цен на нефть из-за нового коронавируса 2019-nCoV в Китае. По оценке аналитиков Goldman Sachs, баррель Brent может подешеветь примерно на $2,9. Эксперты считают, что ситуация с распространением 2019-nCoV может пойти по тому же сценарию, что и в случае с эпидемией атипичной пневмонии (официальное название — тяжелый острый респираторный синдром, ТОРС), произошедшей в 2003 году. Тогда вызванная инфекцией паника привела к резкому сокращению числа туристов в Азии, в первую очередь в Китае, и отмене большей части рейсов в некоторых аэропортах.

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«Если перевести ущерб, причиненный ТОРС спросу на нефть, в реалии 2020 года, то потенциальный негативный шок для глобального нефтяного рынка может составить в среднем 260 тыс. баррелей в сутки», — заявили в Goldman Sachs агентству Reuters. По оценке экспертов, на 170 тыс. баррелей в сутки спрос может упасть из-за одного только сокращения потребления авиационного топлива.

нефть, Китай, вирус
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