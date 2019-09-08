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Китай вложит $280 млрд в нефтегазовую отрасль Ирана

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Китай вложит $280 млрд в нефтегазовую отрасль Ирана

Китай собирается инвестировать в иранский энергетический сектор (нефть, газ и нефтехимическое производство) $280 млрд, об этом сообщает специализированный журнал Petroleum Economist со ссылкой на источники, близкие к иранскому Министерству нефти.

Договоренности были достигнуты в ходе состоявшегося в конце августа визита министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Пекин. Это соглашение перекликается с договоренностями между Китаем и Ираном 2016 года, когда инвестиции в нефтегазовую отрасль стали частью согласованных китайских вложений в размере $400 млрд.

Условия соглашения предусматривают несколько пунктов, которые должны минимизировать негативные последствия для китайских компаний нарушения американских санкций против Ирана. Так, за нефть будут платить не в долларах, а в юанях или «мягких валютах», полученных от ведения бизнеса в Африке или в странах бывшего Советского Союза. Китай сможет покупать нефть, газ и продукты нефтехимии с гарантированной скидкой минимум в 12%, причем будет иметь право на отсрочку платежей на срок до двух лет. Также у Китая будет право преимущественного выкупа в новых или возобновленных нефтегазовых и нефтехимических проектах в Иране. Китайские компании смогут разместить в Иране около 5 тыс. сотрудников служб безопасности для защиты своих инвестиций, а также дополнительных сотрудников для обеспечения безопасности линий поставок нефти, в том числе в Персидском заливе.

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Китай также инвестирует дополнительные $120 млрд в модернизацию иранской транспортной инфраструктуры.

нефть, Китай, Иран
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