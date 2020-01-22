Из-за нового вируса в Китае может рухнуть цена на нефть

Распространение появившегося в Китае нового коронавируса 2019-nCoV может привести к резкому падению спроса на нефть и, соответственно, снижению цен на нее, предупреждают аналитики Goldman Sachs. По их оценке, баррель Brent может подешеветь примерно на $2,9.

Согласно прогнозу экспертов, ситуация с распространением 2019-nCoV может пойти по тому же сценарию, что и в случае с эпидемией атипичной пневмонии (официальное название — тяжелый острый респираторный синдром, ТОРС) в 2003 году. Тогда вызванная инфекцией паника привела к резкому сокращению числа туристов в Азии, в первую очередь в Китае, и отмене большей части рейсов в некоторых аэропортах.

«Если перевести ущерб, причиненный ТОРС спросу на нефть, в реалии 2020 года, то потенциальный негативный шок для глобального нефтяного рынка может составить в среднем 260 тыс. баррелей в сутки», — цитирует сообщение Goldman Sachs агентство Reuters. По оценке экспертов, на 170 тыс. баррелей в сутки спрос может упасть из-за одного только сокращения потребления авиационного топлива.

Bloomberg отмечает, что цены на нефть уже снижаются, несмотря на приостановку экспорта из Ливии. 21 января стоимость барреля Brent снизилась на 0,94%, а 22 января его цена вплотную приблизилась к $64.

«Неопределенность, связанная с потенциальным разрастанием эпидемии, может привести к более значительному снижению цен, чем предполагают фундаментальные факторы», — цитирует Bloomberg экспертов Goldman Sachs.

UBS Group предупреждает, что распространению коронавируса может способствовать начало в Китае сезона путешествий, который традиционно совпадает с празднованием восточного Нового года (в этом году праздник придется на 25 января). «Это серьезнейший вызов, распространение заболевания может ускориться», — предупреждают эксперты UBS.

Аналитики пишут, что если власти Китая не смогут сдержать распространение инфекции, то под угрозой может оказаться хрупкая стабильность экономики страны.

Согласно последним данным, жертвами 2019-nCoV уже стали девять человек, а число зараженных в Китае, Таиланде, Японии и Корее приблизилось к пятистам. Это пока намного меньше числа жертв ТОРС — в 2002-2003 годах от атипичной пневмонии, по данным Всемирной организации здравоохранения, погибло 774 человека, то есть 9,6% от общего числа заболевших (8096). Однако аналитики предупреждают, что расширение эпидемии может привести к тем же последствиям, что и в 2003 году, когда вспышка ТОРС привела к обвалу доходов индустрии туризма Китая и других стран Азии и резкому сокращению авиаперевозок в регионе.

По оценке Всемирного совета по туризму и путешествиям (World Travel & Tourism Council, WTTC) тогда работу в сфере туризма в Китае, Гонконге, Вьетнаме и Сингапуре потеряли около 3 млн человек. Общие потери экономик наиболее пострадавших Китая, Гонконга, Южной Кореи и Тайваня составили порядка $20 млрд, а Азии в целом — $28 млрд, из которых $11 млрд потеряла туротрасль.

На пике эпидемии ТОРС — в апреле 2003 года — стоимость барреля Brent опустилась до $23,05, хотя еще в начале марта она превышала $34. Таким образом, примерно за месяц стоимость барреля Brent упала более чем на $11 или почти на треть.