Войти
Трамп пообещал «значимые» перемены в ВТО
позиция
Трамп пообещал «значимые» перемены в ВТО
Гончарук озвучил три стратегии для улучшения инвестклимата Украины
реформы
Гончарук озвучил три стратегии для улучшения инвестклимата Украины

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

сырье
RSS

Из-за нового вируса в Китае может рухнуть цена на нефть

272
Из-за нового вируса в Китае может рухнуть цена на нефть

Распространение появившегося в Китае нового коронавируса 2019-nCoV может привести к резкому падению спроса на нефть и, соответственно, снижению цен на нее, предупреждают аналитики Goldman Sachs. По их оценке, баррель Brent может подешеветь примерно на $2,9.

Согласно прогнозу экспертов, ситуация с распространением 2019-nCoV может пойти по тому же сценарию, что и в случае с эпидемией атипичной пневмонии (официальное название — тяжелый острый респираторный синдром, ТОРС) в 2003 году. Тогда вызванная инфекцией паника привела к резкому сокращению числа туристов в Азии, в первую очередь в Китае, и отмене большей части рейсов в некоторых аэропортах.

«Если перевести ущерб, причиненный ТОРС спросу на нефть, в реалии 2020 года, то потенциальный негативный шок для глобального нефтяного рынка может составить в среднем 260 тыс. баррелей в сутки», — цитирует сообщение Goldman Sachs агентство Reuters. По оценке экспертов, на 170 тыс. баррелей в сутки спрос может упасть из-за одного только сокращения потребления авиационного топлива.

Bloomberg отмечает, что цены на нефть уже снижаются, несмотря на приостановку экспорта из Ливии. 21 января стоимость барреля Brent снизилась на 0,94%, а 22 января его цена вплотную приблизилась к $64.

«Неопределенность, связанная с потенциальным разрастанием эпидемии, может привести к более значительному снижению цен, чем предполагают фундаментальные факторы», — цитирует Bloomberg экспертов Goldman Sachs.

UBS Group предупреждает, что распространению коронавируса может способствовать начало в Китае сезона путешествий, который традиционно совпадает с празднованием восточного Нового года (в этом году праздник придется на 25 января). «Это серьезнейший вызов, распространение заболевания может ускориться», — предупреждают эксперты UBS.

Аналитики пишут, что если власти Китая не смогут сдержать распространение инфекции, то под угрозой может оказаться хрупкая стабильность экономики страны.

Согласно последним данным, жертвами 2019-nCoV уже стали девять человек, а число зараженных в Китае, Таиланде, Японии и Корее приблизилось к пятистам. Это пока намного меньше числа жертв ТОРС — в 2002-2003 годах от атипичной пневмонии, по данным Всемирной организации здравоохранения, погибло 774 человека, то есть 9,6% от общего числа заболевших (8096). Однако аналитики предупреждают, что расширение эпидемии может привести к тем же последствиям, что и в 2003 году, когда вспышка ТОРС привела к обвалу доходов индустрии туризма Китая и других стран Азии и резкому сокращению авиаперевозок в регионе.

Читайте также: В Кремле заявили, что Зеленский просил о встрече с Путиным

По оценке Всемирного совета по туризму и путешествиям (World Travel & Tourism Council, WTTC) тогда работу в сфере туризма в Китае, Гонконге, Вьетнаме и Сингапуре потеряли около 3 млн человек. Общие потери экономик наиболее пострадавших Китая, Гонконга, Южной Кореи и Тайваня составили порядка $20 млрд, а Азии в целом — $28 млрд, из которых $11 млрд потеряла туротрасль.

На пике эпидемии ТОРС — в апреле 2003 года — стоимость барреля Brent опустилась до $23,05, хотя еще в начале марта она превышала $34. Таким образом, примерно за месяц стоимость барреля Brent упала более чем на $11 или почти на треть.

нефть, Китай, вирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 22 января 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об интеллекте (естественном и искусственном) и «Великом Гэтсби»

Большинство дискуссий о победном марше робототехники и искусственного интеллекта сконцентрировались на опасениях массовых потерь работы. Но реальные последствия могут быть сложнее/страшнее. Из опыта первой промышленной революции мы знаем - новые технологии могут коренным образом изменить людей.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

В каких условиях будет развиваться экономика Украины в 2020 году

В 2019 год мир входил с большими опасениями относительно наступления глобального экономического кризиса. Эти ожидания не оправдались. Но многими экспертами они перенесены на 2020 год. Лично я торможение международной экономики вынес бы за пределы нового года. Объясню почему.
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Украина – «черный лебедь» мировой политики

Миру не обойтись без Украины- все «хорошее или плохое», что случается с клубом больших, сильных государств - от США до Германии и России косвенно или прямо связано с Украиной. Украина - это такой себе блуждающий, геополитический «черный лебедь», который может вмешаться в любую международную ситуацию и способен породить непредсказуемые последствия для себя и мира. Это независимо от того, кто президент Украины - Ющенко, Порошенко, Зеленский.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016