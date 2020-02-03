«Укрпошта» предупредила о задержках посылок из Китая

«Укрпошта» продолжает принимать отправления в Китай, но предупреждает о возможных задержках при доставке, сообщается на сайте национального почтового оператора.

«Сейчас часть авиалиний временно сократила или отменила рейсы в Китай. Однако национальный почтовый оператор продолжает прием почты и сразу же после возобновления авиасообщения с Китаем отправления будут доставлены в эту страну. Общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены», — отметили в «Укрпоште».

В компании извинились перед клиентами за временные неудобства.

Как подчеркнули в «Укрпоште», Всемирная организация здравоохранения пока не вводит запреты на перемещение товаров через границы и международной торговлю.

«Люди, которые получают посылки из Китая, не подвержены риску заражения. „Укрпошта“ следит за ситуацией и пребывает на постоянной связи с Министерством здравоохранения в Украине и нашими партнерами в Китае», — отметили в компании.

По данным компании, никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано.