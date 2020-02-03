«Укрпошта» предупредила о задержках посылок из Китая

«Укрпошта» продолжает принимать отправления в Китай, но предупреждает о возможных задержках при доставке, сообщается на сайте национального почтового оператора.
«Сейчас часть авиалиний временно сократила или отменила рейсы в Китай. Однако национальный почтовый оператор продолжает прием почты и сразу же после возобновления авиасообщения с Китаем отправления будут доставлены в эту страну. Общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены», — отметили в «Укрпоште».
В компании извинились перед клиентами за временные неудобства.
Как подчеркнули в «Укрпоште», Всемирная организация здравоохранения пока не вводит запреты на перемещение товаров через границы и международной торговлю.
«Люди, которые получают посылки из Китая, не подвержены риску заражения. „Укрпошта“ следит за ситуацией и пребывает на постоянной связи с Министерством здравоохранения в Украине и нашими партнерами в Китае», — отметили в компании.
По данным компании, никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016