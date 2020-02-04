Эрдоган заявил о нежелании Турции вступать в конфликт с Россией

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его стране сейчас не нужно вступать в конфликт с Россией. Об этом он сообщил журналистам на борту своего самолета, возвращаясь после визита на Украину. Фрагменты этого интервью приводит во вторник местная пресса.

«На данном этапе нет никакой необходимости вступать с Россией в конфликт или серьезное противоречие. У нас с Россией есть очень серьезные стратегические инициативы», — подчеркнул президент.

В качестве примеров подобных «стратегических инициатив» Эрдоган привел два примера: строительство первой в Турции АЭС «Аккую» и реализация проекта «Турецкий поток».

Президент Турции также подтвердил, что Анкара не намерена пересматривать договоренности с Россией по ЗРС С-400, несмотря на давление «некоторых стран».

Также президент Турции заявил, что не видит ничего особенного в том, что он в ходе завершившегося визита на Украину приветствовал почетный караул приветствием украинских националистов «Слава Украине».

«Во-первых, это официальное приветствие Украины. Разве Украина не свободная страна? Каждый приезжающий в Украину глава государства использует эту фразу. Как те, кто приходит к нам, говорят: «Привет, солдат», — заявил турецкий лидер.