Среди заразившихся коронавирусом появился гражданин Украины

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии подтвердило шесть новых случаев заражения коронавирусом среди находящихся на борту карантинного круизного судна Diamond Princess, заразившиеся — граждане Украины, Филиппин и США. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении ведомства.
По его сведениям, болезнь выявлена у одного гражданина Украины и четырех филиппинцев. Все они являются членами экипажа судна. Еще один заразившийся — житель Гонконга с гражданством США. Заболевшие были эвакуированы с судна и госпитализированы.
На борту Diamond Princess находятся около 3,7 тыс. человек из 50 стран. Общее число заразившихся на лайнере сейчас составляет 70 человек.
Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту. На судне объявлен двухнедельный карантин, который продлится до 19 февраля.
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