Половина заболевших коронавирусом пассажиров Diamond Princess не имели симптомов

Почти половина пассажиров и членов экипажа американского круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус нового вида, во время прохождения теста не демонстрировали никаких симптомов вызываемого вирусом заболевания. Об этом во вторник сообщил телеканал СNN со ссылкой на отчет Центра по контролю и профилактике заболеваний США.
По его данным, из 712 пассажиров и членов команды, анализы которых дали положительный результат на новую коронавирусную инфекцию, у 331 человека (46,5%) заболевание протекало бессимптомно во время прохождения тестирования. Следы вируса, как указывается в отчете, были обнаружены «на различных поверхностях в каютах как пациентов с признаками болезни, так и тех, у кого симптомы отсутствовали». Причем вирус можно было выявить «на протяжении 17 дней после того, как пассажиры покинули лайнер, но до проведения дезинфекционных процедур».
Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы (Япония) 20 января и вернулся обратно 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили новый коронавирус. По решению властей Японии на судне, где находились около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, с 5 февраля был объявлен двухнедельный карантин. В отдельном порядке из Японии своих жителей с лайнера забрали США, Южная Корея, Австралия, Израиль, Канада, Гонконг и Россия.
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