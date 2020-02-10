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В 2019 году было украдено криптовалюты на $4,3 млрд

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В 2019 году было украдено криптовалюты на $4,3 млрд

В 2019 г. преступники похитили как минимум $4,3 млрд в криптовалюте, по данным Chainalysis, пишет The Wall Street Journal. В предыдущие два года эта сумма не превысила $3 млрд. Такая динамика связана с тем, что в прошлом году самым популярным способом мошенничества стали финансовые пирамиды, примерно 90% средств ушло на шесть таких схем.

Мошенники выдавали свои финансовые пирамиды за привлекательные инвестиционные возможности, пользуясь наивностью неопытных инвесторов, желающих быстро разбогатеть на цифровых деньгах. Одной из таких схем оказалась платформа PlusToken, говорится в отчете. Прошлым летом она была признана финансовой пирамидой, а шесть граждан Китая арестованы по этому делу.

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В 2017 г. наиболее популярным способом кражи средств были ICO, а в 2018 г. — хакерские атаки. Ранее стало известно, что в 2019 г. хакерам удалось похитить с бирж криптовалюту на сумму в $282,6 млн. В эту сумму не входят случаи взлома платежных компаний, инвестиционных платформ, электронных кошельков и так далее.

криптовалюта
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