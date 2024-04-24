Маркарова: Виробництво компонентів систем ППО Patriot та ракет до них в Україні цілком можливе

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що Київ веде переговори про розгортання виробництва американських зенітно-ракетних комплексів MIM-104 Patriot.
Відповідну заяву посол зробила в ефірі національного телемарафону.
Маркарова назвала "цілком можливим" будівництво підприємств, де здійснюватиметься виробництво компонентів систем ППО Patriot та ракет до них.
Вона додала, що таке завдання у дипломатів стоїть як від президента Володимира Зеленського, так і від міністра оборони Рустема Умерова.
"Переговори ці ведуться досить предметно з моменту останнього візиту президента до США, після цього наші компанії зустрічалися. Це вже дуже предметна робота", — сказала Маркарова.
Вона не стала вказувати будь-яких подробиць цих переговорів та називати якихось чітких часових рамок, але запевнила, що Київ всіляко намагається прискорити цей процес.
Маркарова підкреслила, що виробництво ЗРК Patriot і ракет до них в Україні цілком реально.
Посол нагадала, що є безліч компаній, які вже ведуть будівництво заводів Україні або почали спільні проєкти з українськими виробниками.
"Ми будемо активно працювати, щоб це стосувалося всіх можливостей, включно з такими складними як Patriot", — додала Маркарова.
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