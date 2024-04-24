Стало відомо, які зміни чекають на студентів згідно нового закону про вищу освіту

В Україні затвердили законопроект, який є важливою складовою комплексної трансформації системи вищої освіти.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти України.

Верховна Рада України ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті", який змінює деякі підходи до освіти.

У МОН зазначили, що студенти матимуть змогу індивідуалізувати освітні траєкторії за допомогою міждисциплінарних освітніх програм. Закон дозволяє модель "вступу на галузь" через міждисциплінарну освітню програму, яка передбачає вибір конкретної спеціальності не відразу, а після одного чи півтора року навчання в університеті. Також на бакалаврському рівні з'являться міждисциплінарні освітні програми (у рамках галузі чи міжгалузеві), які відповідають конкретним запитам регіонів, роботодавців.

Також претенденти на вищу освіту зможуть скористатися більш гнучкими темпами та зберегти терміни навчання. Студенти контрактної форми зможуть самостійно визначати тривалість навчання в університеті:

закінчити 4-річну бакалаврську програму за три роки;

або поєднувати навчання з роботою та завершити необхідні 240 кредитів ЄКТС за 6-8 років.

У МОН додали, що учасники академічної мобільності зможуть визнати результати навчання, здобуті у формальній, неформальній та інформаційній освіті. Це особливо актуально для студентів, які поєднують навчання в українських ЗВО та за кордоном. Для цього буде створено відповідний порядок .

У МОН пояснили, що університети матимуть велику автономію та зможуть самостійно визначати інструменти для досягнення встановлених стандартом компетентностей за нерегульованими спеціальностями, що наближає українську систему вищої освіти до європейських стандартів. Вибіркових дисциплін побільшає.

"Стандарти вищої освіти будуть оновлювати протягом наступних місяців, у них з'явиться більше вибірковості, що допоможе збільшити конкуренцію в університетах. Тепер викладачі інноваційних курсів матимуть більше можливостей, а студенти - найвищу якість освіти", - зазначили у відомстві.

Також для регульованих спеціальностей (право, медицина, правоохоронна діяльність тощо) будуть детально визначені вимоги до компетентностей та результатів навчання. Для цих спеціальностей передбачено державні кваліфікаційні іспити.