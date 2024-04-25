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Президент Єврокомісії: Від кінця війни в Україні залежить майбутнє всього континенту

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Європа має продовжувати надавати Україні військову допомогу, оскільки від кінця війни залежить майбутнє всього континенту.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Те, що відбувається в Україні, назавжди визначить майбутнє нашого Союзу. Перемога путіна не лише змінить карту, не лише сховає обличчя української нації, а й змінить перебіг європейської історії. Наш континент уже ніколи не буде таким, як раніше», – наголосила вона.

Політик наголосила, що саме український народ платить найвищу ціну у протистоянні кремлівській агресії.

Європейські союзники повинні допомагати Києву, щоб не допустити незворотних наслідків, якщо рф виявиться сильнішою на полі бою.

«Є лише один спосіб протистояти цьому. Є лише одна мова, яку розуміє путін. А саме: надання Україні засобів оборони», – резюмувала фон дер Ляєн.

Урсула фон дер Ляєн
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