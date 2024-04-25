Президент Єврокомісії: Від кінця війни в Україні залежить майбутнє всього континенту

Європа має продовжувати надавати Україні військову допомогу, оскільки від кінця війни залежить майбутнє всього континенту.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Те, що відбувається в Україні, назавжди визначить майбутнє нашого Союзу. Перемога путіна не лише змінить карту, не лише сховає обличчя української нації, а й змінить перебіг європейської історії. Наш континент уже ніколи не буде таким, як раніше», – наголосила вона.

Політик наголосила, що саме український народ платить найвищу ціну у протистоянні кремлівській агресії.

Європейські союзники повинні допомагати Києву, щоб не допустити незворотних наслідків, якщо рф виявиться сильнішою на полі бою.

«Є лише один спосіб протистояти цьому. Є лише одна мова, яку розуміє путін. А саме: надання Україні засобів оборони», – резюмувала фон дер Ляєн.