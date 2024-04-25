Президент Єврокомісії: Від кінця війни в Україні залежить майбутнє всього континенту

Європа має продовжувати надавати Україні військову допомогу, оскільки від кінця війни залежить майбутнє всього континенту.
Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
«Те, що відбувається в Україні, назавжди визначить майбутнє нашого Союзу. Перемога путіна не лише змінить карту, не лише сховає обличчя української нації, а й змінить перебіг європейської історії. Наш континент уже ніколи не буде таким, як раніше», – наголосила вона.
Політик наголосила, що саме український народ платить найвищу ціну у протистоянні кремлівській агресії.
Європейські союзники повинні допомагати Києву, щоб не допустити незворотних наслідків, якщо рф виявиться сильнішою на полі бою.
«Є лише один спосіб протистояти цьому. Є лише одна мова, яку розуміє путін. А саме: надання Україні засобів оборони», – резюмувала фон дер Ляєн.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023