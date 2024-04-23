Зеленський пояснив, чому був шокований реакцією Заходу на іранські удари по Ізраїлю

Країни Заходу допомогли Ізраїлю відбити нещодавню атаку Ірану, хоча країна не є членом НАТО і в неї немає потужного союзницького документа з Альянсом. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Х’юго Декрипту та акцентував, що був шокований такою реакцією союзників.

Зеленський зазначив, що був шокований реакцією Заходу на іранські удари по Ізраїлю. Він уточнив, що після атаки Ірану на Ізраїль є жертви, але їхня кількість невелика і це в будь-якому разі заслуговує на співчуття. Однак президент наголосив, що союзники допомогли Ізраїлю незалежно від того, що країна не є членом НАТО.

Також він акцентував, що не бачив дуже серйозного і потужного документа між Францією та Ізраїлем, як, наприклад між США та Ізраїлем, або подібного документу між Ізраїлем і НАТО.

"Тобто ми просто побачили як армії, пілоти й зброя кількох союзницьких держав знищила 99% всього того, що летіло на голову ізраїльтянам з Ірану. Ось що ми з вами побачили. І чому я був у шоці, а саме тому: що не так із нами? Що не так з українцями?" – зазначив президент.

За його словами, Конгрес США з початком кризи та викликів на Близькому Сході почав звертати увагу на цю проблему, те саме роблять і американські медіа.

"Давайте будемо відвертими, вони сьогодні в більшості своїй дивляться на те, що відбувається в Ізраїлі, Газі, загалом Middle East", – сказав він.

Президент уточнив, що через ситуацію з Ізраїлем та Іраном менше уваги й часу приділяють Україні, а значить менше уваги і їхнього суспільства. Зеленський додав, що якщо суспільство менше реагує, то й менша відповідальність у політичних лідерів, отже, може бути зменшена й допомога.