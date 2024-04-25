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Bloomberg: Франція просить ЄС запровадити новий режим санкцій проти росії через дезінформацію

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Франція просить Європейський Союз запровадити новий режим санкцій проти росії через дезінформацію та операції з втручання у вибори у всьому світі, пише Bloomberg.

Пропозиція, яку підтримують Естонія, Латвія, Литва, Нідерланди та Польща, дозволить ЄС посилити санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до дій, що спрямовані на дестабілізацію у всьому світі і які спонсорує кремль.

У чернетці документа, яку має видання, йдеться, що “дестабілізаційна діяльність, яку здійснюють пов’язані з росією суб’єкти, також посилилася скрізь у Європі, оскільки російський режим вжив заходів, щоб підірвати демократію, стабільність і верховенство права за допомогою різних гібридних інструментів”.

Напередодні виборів до Європейського парламенту у червні блок зробив своїм пріоритетом боротьбу зі все більшою хвилею російської дезінформації, яка намагається розділити союзників у таких питаннях, як підтримка України, і зіпсувати відносини з країнами Глобального Півдня.

У спільних висновках за результатами саміту лідерів ЄС минулого тижня блок заявив, що буде “уважно стежити за будь-якими ризиками, пов’язаними з дезінформацією, зокрема за допомогою штучного інтелекту, а також маніпулюванням іноземною інформацією та втручанням у виборчі процеси”.

Bloomberg, санкції, Франція
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