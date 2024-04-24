Мін’юст: В Україні деяких багатодітних батьків чекає мобілізація

В Україні деяких багатодітних батьків чекає мобілізація. Це стосується громадян, які мають на утриманні трьох і більше дітей, однак не платять аліменти.
Про це розповів заступник голови Міністерства юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко під час загальнонаціонального телемарафону.
За його словами, на сьогодні кількість боржників за аліментами становить більш ніж пів мільйона громадян. З них 180 тисяч осіб - це боржники з аліментів, які не платять щонайменше три місяці.
Гайченко додав, що виконавча служба продовжує стягувати аліменти всіма законними способами. Зокрема, відбуваються арешти рахунків, стягнення коштів із заробітних плат і пенсій та інших виплат, розпродають майно (пральні машини, телевізори, побутову техніку, айпади, ноутбуки). Все це йде з молотка на аукціоні на користь дітей.
При цьому часто батьки, які мають трьох дітей і більше, не платять аліменти, а відтак - їх не утримують. У зв'язку з цим - їх почнуть забирати в армію.
"Ці діти в них є, але своїх обов’язків вони не виконують. Тому такі батьки трьох і більше дітей, за умови не утримання хоча б одного з них, будуть призиватися до Збройних сил України. Ми не можемо говорити, що вони їх утримують, а не утримуєш дитину, то значить у тебе і пільги немає", - повідомив представник відомства.
Зараз розробляють механізми співпраці ТЦК і виконавчих служб щодо мобілізації. Він припускає, що багатодітні батьки муситимуть надати довідку в ТЦК, що не мають боргів з аліментів.
Примітно також, що серед неплатників аліментів є й жінки, однак таких налічується близько 16 тисяч.
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