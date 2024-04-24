Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Мін’юст: В Україні деяких багатодітних батьків чекає мобілізація

152

В Україні деяких багатодітних батьків чекає мобілізація. Це стосується громадян, які мають на утриманні трьох і більше дітей, однак не платять аліменти.

Про це розповів заступник голови Міністерства юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко під час загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, на сьогодні кількість боржників за аліментами становить більш ніж пів мільйона громадян. З них 180 тисяч осіб - це боржники з аліментів, які не платять щонайменше три місяці.

Гайченко додав, що виконавча служба продовжує стягувати аліменти всіма законними способами. Зокрема, відбуваються арешти рахунків, стягнення коштів із заробітних плат і пенсій та інших виплат, розпродають майно (пральні машини, телевізори, побутову техніку, айпади, ноутбуки). Все це йде з молотка на аукціоні на користь дітей.

При цьому часто батьки, які мають трьох дітей і більше, не платять аліменти, а відтак - їх не утримують. У зв'язку з цим - їх почнуть забирати в армію.

"Ці діти в них є, але своїх обов’язків вони не виконують. Тому такі батьки трьох і більше дітей, за умови не утримання хоча б одного з них, будуть призиватися до Збройних сил України. Ми не можемо говорити, що вони їх утримують, а не утримуєш дитину, то значить у тебе і пільги немає", - повідомив представник відомства.

Зараз розробляють механізми співпраці ТЦК і виконавчих служб щодо мобілізації. Він припускає, що багатодітні батьки муситимуть надати довідку в ТЦК, що не мають боргів з аліментів.

Примітно також, що серед неплатників аліментів є й жінки, однак таких налічується близько 16 тисяч.

Гайченко
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 24 апреля 2024
Вторник, 23 апреля 2024
Понедельник, 22 апреля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023