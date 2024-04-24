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ЗС США: Китай швидко стає більш агресивним у своїй риториці та діях в Азії

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Китай швидко стає більш агресивним у своїй риториці та діях в Азії. Також Пекін суттєво посилив тиск на Вашингтон у контексті візиту до країни держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Про це заявив глава Індо-Тихоокеанського Командування ЗС США Джон Аквіліно, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Ми всі повинні розуміти, що все відбувається дуже швидко. Нарощування військової потужності, незважаючи на погану економіку, посилення наративу про те, що все розташоване у межах "лінії десяти пунктирів" (лінія територіальних зазіхань Пекіна у водах Південнокитайського моря від материкового Китаю й острова Хайнань до узбережжя Малайзії та Брунею. - ред.), є суверенною територією Китаю, а потім дії, спрямовані на примус до виконання", - сказав адмірал журналістам в Токіо у вівторок, 23 квітня.

Аквіліно, який готується піти у відставку після трьох років роботи на посаді регіонального представника і контролював 380 тис. військовослужбовців, назвав дії Китаю у Південно-Китайському морі небезпечними та дестабілізуючими.

Напруженість зросла навколо "другої мілини Томаса" - району, де Філіппіни утримують на мілині корабель часів Другої світової війни, а китайські кораблі водометами блокують місії філіппінських військових, які проводять ротацію і поповнюють запаси військ на судні.

Очільник Індо-Тихоокеанського командування США також розкритикував Китай за "дедалі більш агресивний план кампанії примусу і тиску" навколо Тайваню, зокрема посилення морського патрулювання і продовження перетину центральної лінії, призначеної для запобігання прорахунків. Блінкен також, ймовірно, підтвердить підтримку Тайваню з боку США перед інавгурацією Лай Чін-те на посаді президента у травні, що може викликати реакцію Пекіна.

Коментарі Аквіліно з'явилися у період, коли США намагаються розбудувати мережу відносин з партнерами по всьому регіону для протидії Китаю - рішення, що засуджує Пекін.

Bloomberg також додало, що Китай обрушився на прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіду після його нещодавнього візиту до Вашингтона, де він зміцнив зв'язки зі США та взяв участь у першому тристоронньому саміті з Філіппінами. Пекінські військові також розкритикували "певну нерегіональну країну" за створення "невеликих клік", які, за їхніми словами, є "безвідповідальними та вкрай небезпечними".

"В оприлюдненій у вівторок заяві Міністерства закордонних справ, Китай розпочав найжорсткішу на сьогоднішній день атаку на скарги США щодо надлишкових промислових потужностей. Це свідчить про те, що на Блінкена (держсекретар США Ентоні Блінкен. - ред.) можуть чекати непрості розмови під час його візиту з 24 по 25 квітня", - пише Bloomberg.

Китай, Аквіліно
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