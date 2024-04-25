Свириденко: Отримаємо наступний платіж від ЄК обсягом 1,89 млрд євро попереднього фінансування у червні

Україна може отримати транш від Єврокомісії на 1,89 млрд євро в червні. Для цього потрібне остаточне схвалення програми Ukraine Facility у Європейському Союзі.
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки в середу, 24 квітня.
Сьогодні Україна отримала 1,5 млрд євро в рамках перехідного фінансування Ukraine Facility.
"Перехідне фінансування дозволяє нам отримати підтримку ще до остаточного запуску Ukraine Facility. В рамках програми Україна отримала вже 6 млрд євро у березні та квітні цього року. Коли План для Ukraine Facility буде затверджено у ЄС, ми отримаємо наступний платіж обсягом 1,89 млрд євро попереднього фінансування у червні", - повідомила перший віце-прем’єр - міністр економіки Юлія Свириденко.
Надалі фінансування за програмою здійснюватиметься щоквартально за виконання індикаторів плану для Ukraine Facility. За її словами, наступний транш вже в рамках програми очікується у вересні - на 4,11 млрд євро, а у листопаді - 4 млрд євро.
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