У МОЗ розповіли про ознаки психологічного насильства

Психологічне насильство - це поведінка, метою якої є заподіяння емоційної чи психологічної шкоди. Цей вид насильства може не завдавати фізичного болю, проте є не менш травматичним. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Там наголосили, що поодинокі образи не можна вважати емоційним насильством, але якщо така поведінка стає систематичною, породжує в іншої людини страх, тривогу та порушує благополуччя - тоді це є проявом насильства.

Жертвою жорстокого ставлення можна стати в різних взаємовідносинах, у тому числі у взаємостосунках із батьками, романтичних чи професійних стосунках.

Якими є ознаки психологічного насильства

• систематичне присоромлення вас на публіці або перед родиною, друзями;

• безпідставні ревнощі, намагання контролювати ваше життя, бажання ізолювати вас від звичного кола спілкування;

• погрози фізично чи фінансово зашкодити вам, вашим дітям або комусь, хто є важливим для вас;

• негативне ставлення до вас через речі, які ви не можете змінити: родину, релігійні погляди, расу, гендер, стать тощо;

• ігнорування або вдавання, що вас немає поряд;

• постійне виправлення того, що ви говорите, щоби змусити вас почуватися ніяково.

Часто за незрозумілими словами сховані однозначно протиправні дії.

Тому міністерство пояснило, які є види психологічного насильства:

• Аутинг - розголошення інформації про сексуальну орієнтацію або ґендерну ідентичність іншої людини без її згоди.

• Булінг - психологічне, фізичне, економічне, сексуальне насильство щодо малолітньої чи неповнолітньої особи в межах освітнього процесу.

• Віктімблеймінг - звинувачення жертви й "перекладання" на неї відповідальності.

• Газлайтинг - форма маніпуляції, яка змушує жертву сумніватися в адекватності свого сприйняття дійсності, ставлячи під сумнів її пам'ять та розсудливість.

• Мобінг - тиск на одного з працівників із боку колег чи керівництва.

• Сталкінг - нав'язливе, небажане й постійне переслідування однією людиною іншої.

Наслідки психологічного насилля

Люди, які страждають від психологічного насильства, можуть відчувати розгубленість, страх, труднощі з концентрацією уваги та низьку впевненість у собі, а також тривогу, больові відчуття та прискорене серцебиття. Також люди, що систематично піддаються психологічному насиллю можуть мати панічні атаки.

Довгострокові наслідки можуть включати тривожні розлади, безсоння та соціальну замкнутість, а також психосоматичні розлади. У найтяжчих випадках психологічне насильство може призвести до суїцидальних спроб жертви.

"Хто б не чинив так із вами, пам'ятайте: ви цього не заслуговуєте, і це не ваша провина. Ніхто не має права вас ображати, принижувати чи обмежувати ваші права. Якщо ви або хтось із ваших знайомих зазнає психологічного насильства, варто звернутися за підтримкою до людини, які довіряєте чи за професійною допомогою до психолога", - наголосили в МОЗ.