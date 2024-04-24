Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Сенат США підтримав законопроект про надання допомоги Україні

137

Верхня палата Конгресу США (Сенат) підтримала законопроект про надання допомоги Україні. За - 79 голосів.

Закон має найближчим часом підписати Президент США Джо Байден.

Як повідомлялося, схвалений 22 квітня нижньою палатою Конгресу США (Палатою представників) законопроєкт передбачає виділення майже $61 млрд на цілі, пов'язані з підтримкою України.

Крім допомоги Україні, пакет також включає $26 млрд допомоги Ізраїлю, $8 млрд на підтримку союзників США в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також положення про нові санкції проти РФ, КНР та Ірану і повноваження президенту США використовувати заморожені російські активи на користь України.

23 квітня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джозефом Байденом, під час якої Байден запевнив його, що в разі схвалення законопроєкту і Сенатом негайно підпише закон.

На сайті Білого дому підтверджуються слова Байдена про те, що його адміністрація швидко надасть значні нові пакети безпекової допомоги для України в бойових діях і протиповітряній обороні, щойно Сенат ухвалить додатковий пакет із національної безпеки і він підпише його як закон.

Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що Україна отримає в пакеті допомоги США далекобійні ракет ATACMS. "А сьогоднішній результат - у домовленостях про "ATACMS" для України всі крапки розставлені.Дякую, пане Президенте!Дякую, Конгрес!Спасибі, Америка!", - сказав він у відеозверненні в понеділок.

Надання ракет дальністю до 300 км було побажанням Києва протягом останнього року, проте адміністрація США постійно відкладала це питання. Надання цих ракет передбачено постановою Конгресу, ухваленою в суботу, однак там міститься посилання на можливість адміністрації відмовитися від поставок, якщо це відповідатиме інтересам національної безпеки.

Сенат
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 24 апреля 2024
Вторник, 23 апреля 2024
Понедельник, 22 апреля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023