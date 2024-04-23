Латвія допоможе Україні у зміцненні системи протиповітряної оборони

Уряд Латвії має намір допомогти Збройним силам України у зміцненні системи протиповітряної оборони.

Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс під час брифінгу.

За його словами, країна готова надати Україні засоби ППО малої дальності.

«Є країни, які допомагають системами Patriot, і, звичайно, є країни, які не мають цих систем, але водночас мова йде не лише про них. Якщо ми говоримо про протиповітряну оборону, говоримо про досить широкий спектр різних систем. Тому Латвія також готова надати засоби ППО малої дальності», – сказав Спрудс.

Водночас міністр не уточнив, які саме засоби ППО можуть передати українським військовим.