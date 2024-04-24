Боррель: Вилучення доходів від російських активів може приносити три мільярди євро на рік

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що Європейський Союз розробив план щодо використання доходів від заморожених активів рф.
Про це 23 квітня повідомив сайт Європейської комісії.
Боррель нагадав, що перший крок у цьому питанні було зроблено в лютому.
"Запроваджено правила для центральних депозитаріїв цінних паперів, які генерують доходи від активів. Їх потрібно відокремити, ідентифікувати та обліковувати їх окремо. Тепер такі доходи знаходяться на окремих накопичувальних рахунках", - зазначив він
За словами Борреля, такий механізм вилучення доходів від російських активів може приносити три мільярди євро на рік.
"Ці доходи не належать росії, оскільки не є суверенними активами, адже є різниця між капіталом і доходом від нього", - додав він.
Раніше повідомлялося, що лідери Європейського Союзу ухвалили "політичне" рішення щодо використання доходів із заморожених російських активів для України, проте без плану дій.
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