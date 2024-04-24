ЄС може запровадити санкції проти компанії, які закуповують та постачають товари в росію

Євросоюз розглядає можливість запровадити санкції проти понад десятка компаній, які попри обмеження продовжували закуповувати товари в ЄС та постачати їх до росії.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться в проєкті документу, з яким ознайомилося агентство Bloomberg.
Згідно з документом, компанії, що розташовані в рф, а також Туреччині, ОАЕ, Китаї та Гонконзі, попри значні торговельні обмеження ЄС імпортували заборонені європейські товари на мільйони євро для їх використання російським військово-оборонним комплексом.
Імпорт включав технології, пов’язані з навігаційними системами для ракет, виготовлені в ЄС антени, а також компоненти, що використовуються у військових комп’ютерних засобах, йдеться в документі.
Як інформує Bloomberg, велика частина цього обладнання має маркування ЄС або США, і ці компанії допомагають забезпечувати технологічне вдосконалення армії рф.
Євросоюз також оцінює, чи застосовувати санкції проти невеликої кількості китайських та гонконгських компаній, які підозрюють у наданні рф супутникових зображень та інших технологій, зазначає агентство.
Кілька компаній, щодо яких розглядаються можливі санкції, розташовані за межами рф, але мають зв’язки з російськими та білоруськими особами та компаніями, йдеться в документі.
Деякі з фірм, щодо яких ЄС може ввести обмеження, раніше були під санкціями США, повідомляє Bloomberg.
Очікують, що країни ЄС почнуть обговорювати новий пакет санкцій пізніше цього тижня.
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