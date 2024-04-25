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У НБУ розповіли, якими позиками цікавиться бізнес в Україні

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Вітчизняні банки очікують зростання обсягів кредитування бізнесу й населення впродовж наступних 12 місяців та вперше з початку повномасштабного вторгнення прогнозують підвищення якості кредитного портфеля.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України за результатами щоквартального опитування банків про умови кредитування.

Зазначається, що у I кварталі 2024 року регулятор фіксує поліпшення оцінок стосовно основних показників кредитування.

За даними НБУ, наразі найбільший інтерес бізнесу – до позик МСП, довгострокових і гривневих кредитів.

"Посилюють попит потреба в оборотному капіталі й капітальних інвестиціях та реструктуризація боргів, а також нижчі ставки для МСП. Фінустанови очікують збільшення попиту на всі види позик для бізнесу в II кварталі", - зауважують в НБУ.

При цьому, як повідомляють у регуляторі, попит населення на позики стимулювали кращі споживчі настрої.

Крім того банки, які відзначили приріст попиту на іпотеку, назвали додатковими факторами ліпші перспективи ринку нерухомості та зменшення кредитування іншими банками. Надалі банки очікують зростання попиту населення на споживчі кредити, водночас попит на іпотеку не зміниться.

Як підкреслюють в НБУ, фінустанови підвищили стандарти корпоративного кредитування, найбільше – для позик великим підприємствам, валютних і довгострокових кредитів.

"У ІІ кварталі банки планують пом’якшити кредитні стандарти для МСП та короткострокових позик, посилити – для великих підприємств та валютних кредитів", - зауважують в НБУ.

Там додають, що рівень схвалення заявок для кредитів бізнесу в цілому зменшився вперше за останні 12 місяців, передусім через зниження їх кількості для кредитів великим підприємствам, а також валютних і довгострокових позик. Натомість рівень схвалення заявок для кредитів МСП зростає четвертий квартал поспіль.

"Банки посилили кредитні стандарти для іпотечних кредитів, водночас продовжують послаблювати стандарти для споживчих кредитів п’ятий квартал поспіль. У II кварталі банки планують пом’якшити кредитні стандарти для домогосподарств, переважно для іпотеки", - йдеться в повідомленні НБУ.

За даними регулятора, рівень схвалення заявок для населення зріс лише на іпотечні кредити завдяки певному пом’якшенню заставних вимог.

"Фінустанови повідомили про зростання кредитного ризику та певною мірою – валютного. Зміни інших ризиків не були суттєвими. У ІІ кварталі респонденти очікують передусім на зростання процентного та кредитного ризиків", - зазначають в НБУ.

НБУ, кредити
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