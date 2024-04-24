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ISW: російські війська посилять удари по Україні безпілотниками та ракетами найближчими тижнями

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російські війська, ймовірно, посилять удари безпілотниками та ракетами найближчими тижнями, щоб максимально завдати шкоди українській інфраструктурі та оборонно-промисловій базі до того, як прийде допомога з США. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Міністр оборони росії сергій шойгу заявив про намір рф посилити свою ударну кампанію, щоб порушити матеріально-технічне забезпечення українських військових.

Військові аналітики припускають, що російські війська можуть змінити свій набір цілей, щоб вразити українську транспортну інфраструктуру, логістику та військові складські об’єкти.

Окупанти, ймовірно, активізують поточні наступальні операції в найближчі тижні, щоб використати матеріальні обмеження українських військ напередодні прибуття допомоги із США.

Зосередженість шойгу на російських наступальних операціях поблизу Часового Яру, на захід від Авдіївки, а також на захід і південний захід від міста Донецьк вказує на те, що російські війська можуть посилити наступ у цих районах.

російські війська завдали ударів по об'єктах української транспортної інфраструктури в Дніпропетровській області 19 квітня і можуть повторити та розширити ці удари в найближчі тижні, щоб перекрити українські наземні лінії зв'язку.

Аналітики вважають, що російське військове командування, ймовірно, сподівається, що скоординовані зусилля з перекриття обмежать здатність України достатньою мірою розподіляти живу силу і матеріально-технічні засоби на критично важливих ділянках фронту і відтермінують покращення можливостей, які надасть українським військам прибуття американської безпекової допомоги.

ISW
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