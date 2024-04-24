Лідер республіканців у Сенаті назвав винних у багатомісячній затримці допомоги Україні

Лідер республіканців у Сенаті Мітч МакКоннелл на пресконференції у вівторок, 23 квітня, назвав винних у багатомісячній затримці допомоги Україні - колишнього ведучого Fox News Такера Карлсона та колишнього президента Дональда Трампа. Слова МакКоннелла наводить NBC News.

"Я вважаю, що демонізація України почалася Такером Карлсоном, який, на мою думку, опинився там, де він мав бути весь час, коли брав інтерв’ю у володимира путіна", - сказав МакКоннелл, маючи на увазі двогодинне інтерв’ю Карлсона з Путіним у лютому.

Лідер республіканців у Сенаті наголосив, що Карлсон мав величезну аудиторію, і завдяки цьому переконав багатьох рядових республіканців, що, можливо, допомога Україні була помилкою.

МакКоннелл також оцінив роль Трампа у затягуванні процесу ухвалення допомоги.

"Я думаю, що колишній президент мав змішані погляди на допомогу Україні", - сказав він.

"Наш кандидат у президенти, здавалося, не хотів, щоб ми взагалі щось робили", - зауважив МакКоннелл, додавши, що щоб пройти через це знадобилося місяці.