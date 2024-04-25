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Бізнес-омбудсмен розповів про судові справи підприємців проти держави

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Не можна казати, що суди в Україні виступають на боці держави: підприємці виграють залежно від спорів у 50-95% випадків.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив бізнес-омбудсмен Роман Ващук.

"Бізнес в залежності від виду донарахувань або штрафів виграє в судах від 50% до 95% випадків. Наприклад, в питаннях блокування податкових накладних держава якраз програє у 95% випадків. Тому казати про те, що українські суди грають тільки на користь державі, буде неправильно", - наголосив Ващук.

Також у Раді бізнес-омбудсмена готуються до того, що можуть виникати «непорозуміння» між підприємцями і державою як замовником послуг у сфері відновлення. Зокрема, випадки, коли замовник відмовляється платити за виконані роботи.

"Поки що таких звернень ми не отримували. Але, враховуючи величезні потреби і обсяги відновлення, які нас чекають попереду, ми намагаємося розширити коло спеціалістів, які могли б займатися саме інфраструктурними проєктами. Бо контрактні і всякі інші непорозуміння можуть виникати. Державі до цього також потрібно готуватися, щоб реагувати на такі випадки", - додав бізнес-омбудсмен.

Ващук, бізнес-омбудсмен
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