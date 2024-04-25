Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає справедливим рішення обмежити надання консульських послуг за кордоном чоловікам мобілізаційного віку з огляду на ухвалення нового законодавства.

Про це він сказав в інтерв’ю The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

За словами Кулеби, оголошене МЗС рішення про припинення консульського обслуговування українських чоловіків мобілізаційного віку за кордоном є справедливим у той час, коли "хлопці в окопах дуже втомилися".

"Вони не розуміють, чому уряд не намагається залучити більше людей до участі у військових діях", – сказав він.

Міністр вказав, що невідомо, скільки українських чоловіків повернеться після запроваджених змін, але неприпустимо, щоб ті, хто перебуває за межами країни, "сиділи в ресторанах", поки інші вмирають.