Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає справедливим рішення обмежити надання консульських послуг за кордоном чоловікам мобілізаційного віку з огляду на ухвалення нового законодавства.
Про це він сказав в інтерв’ю The Guardian, повідомляє "Європейська правда".
За словами Кулеби, оголошене МЗС рішення про припинення консульського обслуговування українських чоловіків мобілізаційного віку за кордоном є справедливим у той час, коли "хлопці в окопах дуже втомилися".
"Вони не розуміють, чому уряд не намагається залучити більше людей до участі у військових діях", – сказав він.
Міністр вказав, що невідомо, скільки українських чоловіків повернеться після запроваджених змін, але неприпустимо, щоб ті, хто перебуває за межами країни, "сиділи в ресторанах", поки інші вмирають.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023