В Оман, когда там был Зеленский, прилетал секретарь Совета безопасности России

Президент Владимир Зеленский вернулся из Омана в Киев чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 в тот же день, когда тем же бортом в Оман прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Об этом сообщает программа «Схемы: коррупция в деталях» (совместный проект Радио Свобода и телеканала «UA: Первый»)

По данным журналистов, 8 января ночью из Москвы в Оман прилетел чартерным самолетом с бортовым номером 9H-VJN Николай Патрушев. Вечером того же дня тем же бортом воспользовался президент Владимир Зеленский, чтобы вернуться в Киев.

Президент прилетел в Киев почти через 19 часов после того, как в ОПУ сообщили о срочном возвращении президента из Омана.

Патрушев с 1999 до 2008 года был директором ФСБ России. С 2008 года занимает должность секретаря Совета безопасности Российской Федерации.

В России его называют вторым человеком после президента Владимира Путина.