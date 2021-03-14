В еще одной стране мира заблокировали Clubhouse

Власти Омана заблокировали приложение социальной сети Clubhouse из-за отсутствия регистрации в стране, сообщает агентство WAF.

«Приложение Clubhouse заблокировано, так как все приложения для связи, использующие аудио- и видеосвязь через интернет, должны получать регистрационное удостоверение от управления. Работа приложения остановлена из-за отсутствия регистрации в Омане», — приводит агентство ответ клиентской службы Управления по регулированию телекоммуникаций (TRA).

Агентство отмечает, что в Омане запрещены приложения для общения по интернету с помощью зашифрованных каналов (VoIP), однако в связи с пандемией коронавирусной инфекции были приняты некоторые послабления, чтобы обеспечить работу государственных учреждений.

Clubhouse — социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Приложение было запущено в 2020 году, при этом особую популярность приобрело почти год спустя, в феврале текущего года. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS. Кроме того, для начала пользования возможностями соцсети необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.

В феврале Clubhouse заблокировали в Китае после резкого роста аудитории. Местные жители использовали приложение для обхода цензуры и обсуждения табуированных тем — например, акций протеста на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, независимости Тайваня и притеснения уйгуров.