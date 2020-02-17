«Нафтогаз» подумывает о выходе на IPO – уже прошли встречи с инвестбанками

НАК «Нафтогаз Украины» на прошлой неделе провел консультации с инвестиционными банками и потенциальными инвесторами о перспективах выхода группы IPO, получив положительные отзывы, сообщил глава НАК Андрей Коболев.

«Успех этого процесса будет зависеть от способности продемонстрировать клиентоориентированность. В частности, создание ценности для конечного потребителя через удобства (диджитализация) и управление объемом потребления (энергоэффективность)», — написал он на своей странице в «Фейсбук».

«Из приятного — команду „Нафтогаза“ положительно воспринимает рынок, поскольку мы „выполняем свои обещания и придерживаемся задекларированных ценностей“. А такие вещи вдохновляют», — добавил он.

Как сообщалось, глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев неоднократно озвучивал потенциальную возможность биржевой продажи акций компании после ее реформирования.

«Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.