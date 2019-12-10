«Нафтогаз» на декабрь понизил цену на газ для населения

НАК «Нафтогаз Украины» снизил на декабрь цену на газ для населения и теплокоммунэнерго на 13% по сравнению с ценой в ноябре — до 4,277 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов), сообщается в пресс-релизе компании.

«Несмотря на то, что по результатам биржевых торгов рыночная цена газа на украинском рынке за последний месяц не снижалась, регулируемая цена в декабре 2019 года снизилась в соответствии с заявленной стоимостью растаможенного в ноябре газа», — отметили в НАК.

Там также напомнили, что данный уровень цен не является рыночным и определяется по формуле, установленной постановлением Кабинета министров № 293. В частности, согласно документу, население и тепловики приобретают газ по минимальному из четырех сложившихся на рынке значению: средняя цена импорта по данным МЭРТ; цена «Нафтогаза Украины» для промышленности; средневзвешенная цена на торгах на Украинской энергетической бирже, спецобязательства по постановлению № 867. Данный механизм формирования социальной цены действует до конца 2019 года. С 1 января 2020 года, в соответствии с договоренностями с Международным валютным фондом, Украина переходит на рыночное ценообразование для бытовых потребителей.

Как сообщил директор интегрированного газового бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Фаворов в интервью агентству «Интерфакс-Украина», гарантированная цена на природный газ для населения на первый квартал 2020 года составит 5,5 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов).