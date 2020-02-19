Крымский журналист Семена прибыл в Киев

Крымский журналист Николай Семена, который 18 февраля выехал из оккупированного полуострова на материковую часть Украины, уже прибыл в Киев.

Об этом сообщает Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

«Только что по личному поручению президента Украины Владимира Зеленского работники Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека на киевском железнодорожном вокзале встретили освобожденного из незаконного содержания на территории временно оккупированного Крыма Николая Семену», — сообщила она.

Денисова добавила, что по распоряжению президента Украины крымский журналист получит необходимое высококвалифицированное лечение на базе «Государственного научного учреждения «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» Государственного управления делами.

Она также отметила, что после прохождения курса лечения и реабилитации он получит социальное обеспечение от государства в полном объеме.

«Искренне рада освобождению еще одного незаконно осужденного оккупационными властями гражданина Украины», — подчеркнула Денисова.

Ранее Семена сообщал, что он намерен пройти в Киеве медицинское обследование. Также Денисова сообщала, что крымский политзаключенный, журналист Николай Семена 18 февраля выехал на контролируемую правительством Украины территорию.

22 сентября 2017 года в Симферополе подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд приговорил крымского журналиста, автора проекта Радио Свобода «Крым.Реалии» Николая Семену к двум с половиной годам условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью.

В декабре того же года Верховный суд Крыма частично смягчил приговор Семене в части дополнительного наказания, сократив срок запрета публичной деятельности до двух лет.

28 января 2020 года Семена получил постановление Железнодорожного районного суда Симферополя о досрочном прекращении испытательного срока и снятии с него судимости.