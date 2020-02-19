Эрдоган заявил о готовности Турции начать новую операцию в Идлибе

Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Первый этап переговоров состоялся на прошлой неделе в Анкаре на фоне эскалации напряженности на северо-западе Сирии. Второй этап переговоров прошел в Москве в понедельник и вторник.
«Если страны, с которыми мы ведем переговоры, не сделают в Идлибе, что нужно, то мы сами сделаем это. Пока мы не получили результата переговоров, который бы нас удовлетворял. Мы полностью готовы к собственной операции в Идлибе, это только вопрос времени, можем начать ее в любую минуту, это жизненно важная для нас операция», — сказал Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.
Он добавил, что обсудил возможные действия Турции в Идлибе в ходе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом. «Идлиб мы не оставим режиму, он пока не понимает нашу решимость. Мы решительно настроены превратить Идлиб в безопасное место и для мирных жителей, и для Турции, чего бы это ни стоило», — сказал Эрдоган.
Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
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