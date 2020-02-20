В США умер создатель комбинаций Ctrl+C и Ctrl+V

В США на 75-м году жизни умер создатель компьютерных функций «вырезать» (Ctrl+x), «копировать» (Ctrl+c), «вставить» (Ctrl+v) Ларри Теслер. Об этом сообщает BBC.
О смерти Теслера также пишет в Twitter компания Xerox, в Исследовательском центре которой он работал.
«Изобретателем комбинаций cut/copy & paste, find & replace и многих других был бывший сотрудником Xerox Ларри Теслер. Ваш рабочий день стал проще благодаря его революционным идеям. Ларри умер в понедельник», — написала компания в Twitter.
Ларри Теслер родился в Нью-Йорке в 1945 году. Он окончил Стэнфордский университет в Калифорнии. После работы в Xerox его переманил к себе в компанию основатель Apple Стив Джобс, где Теслер проработал 17 лет и вырос до главного ученого.
После ухода из Apple он основал образовательный стартап и потом некоторое время работал в компаниях Amazon и Yahoo.
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