Войти
Зеленский обещает, что коронавирус в Украину не попадет
резонанс
Зеленский обещает, что коронавирус в Украину не попадет
Кабмин повысил штрафы за злоупотребления на рынке электроэнергии
официально
Кабмин повысил штрафы за злоупотребления на рынке электроэнергии

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Эвакуированных из Уханя повезут в Полтавскую область на автобусах

175

Самолет с гражданами, эвакуированными из Уханя (КНР), приземлился в международном аэропорту «Харьков», сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

«Мы борт приняли», — сказал глава ОГА журналистам в аэропорту.

По его словам, врачи осматривают пассажиров.

«По состоянию на сейчас проверяют людей, которых доставили. Официальной информации об их состоянии здоров’я еще нет», — сказал Кучер.

Глава Харьковской ОДА отметил, что после окончания проверки все (в том числе экипаж) будут направлены в Новые Санжары (Полтавская обл). Всего для перевозки людей подготовлено пять автобусов. Колонну будет сопровождать полиция.

Отвечая на вопрос, что будет, если у кого-то из пассажиров или членов экипажа зафиксируют повышенную температуру, Кучер предположил, что их также повезут в Новые Санжары.

«На сегодняшний день Харьковская область не принимает людей, эвакуированных из Китая. Она транзитная, все направляются в Новые Санжары», — пояснил Кучер.

Вместе с тем он отметил, что в случае необходимости область готова принять этих людей.

Читайте также: Кличко заговорил о продлении ветки киевского метро в направлении Броваров

Кучер также сообщил, что самолет и багаж будут дезинфицирован.

На борту самолета 72 чел., из них 19 — экипаж. Все проверяющие (в т.ч. таможенники и пограничники) заходили на борт в защитных костюмах.

Полтавская область, Ухань
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 20 февраля 2020
Среда, 19 февраля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Отчет правительства и новые легальные рабочие места

В отчете правительства должен был быть зафиксирован факт сокращения количества штатных сотрудников и дано объяснение почему резко ускорился этот процесс, и, соответственно, какие меры будет принимать правительство для его предотвращения (если будет). В целом, в случае продолжения такой динамики, можно будет говорить не о создании 1 млн новых легальных рабочих мест за 5 лет, а о потере порядка 1,5 млн существующих.
Василий Голян
Василий Голян
доктор экономических наук, профессор

Без государственнической позиции Медведчука экономический рост в начале 2000-х годов был бы невозможен

7 февраля 2020 года Интернет-ресурс «Новое время» перепечатал статью шведского экономиста Андерса Аслунда «Один секрет о реформах Зеленского». В данной публикации сделана попытка ревизии рыночных реформ, проводившихся в Украине в 90-х годах прошлого века и в начале 2000-х годов, путем искаженного представления роли Виктор Медведчука в процессах, которые имели судьбоносное значение для укрепления политического и экономического суверенитета нашей страны.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О Китае (не о вирусе)

Китай откровенно проигрывает Штатам в торговой войне. Поэтому стратегия выхода из долгового кризиса в Китае может «накрыться медным тазом». Китай, как в свое время Япония, похоже, переусердствовал в стимулировании экономики (в т.ч., кредитном). Расчет на безудержную экспансию на внешних рынках, которая покроет издержки внутреннего роста, может не оправдаться. Несбалансированное развитие экономики КНР может смениться длительной рецессией.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016