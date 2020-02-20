Эвакуированных из Уханя повезут в Полтавскую область на автобусах

Самолет с гражданами, эвакуированными из Уханя (КНР), приземлился в международном аэропорту «Харьков», сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.
«Мы борт приняли», — сказал глава ОГА журналистам в аэропорту.
По его словам, врачи осматривают пассажиров.
«По состоянию на сейчас проверяют людей, которых доставили. Официальной информации об их состоянии здоров’я еще нет», — сказал Кучер.
Глава Харьковской ОДА отметил, что после окончания проверки все (в том числе экипаж) будут направлены в Новые Санжары (Полтавская обл). Всего для перевозки людей подготовлено пять автобусов. Колонну будет сопровождать полиция.
Отвечая на вопрос, что будет, если у кого-то из пассажиров или членов экипажа зафиксируют повышенную температуру, Кучер предположил, что их также повезут в Новые Санжары.
«На сегодняшний день Харьковская область не принимает людей, эвакуированных из Китая. Она транзитная, все направляются в Новые Санжары», — пояснил Кучер.
Вместе с тем он отметил, что в случае необходимости область готова принять этих людей.
Кучер также сообщил, что самолет и багаж будут дезинфицирован.
На борту самолета 72 чел., из них 19 — экипаж. Все проверяющие (в т.ч. таможенники и пограничники) заходили на борт в защитных костюмах.
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