США и Талибан почти договорились о мире

Мировое соглашение между США и Талибаном по снижению эскалации в Афганистане, переговоры по которому ведутся на протяжении последних месяцев, может быть достигнуто уже до конца нынешней недели.
Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на несколько источников в администрации США.
«Соглашение о снижении насилия запланировано на субботу», — рассказал высокопоставленный представитель Пентагона.
По его словам, на время действия соглашения американский контингент сохранит за собой право на самооборону, будет продолжать контртеррористические операции и тренировочные миссии.
При этом стороны обсуждают установление так называемого коммуникационного механизма для предотвращения столкновений на местах.
Как уточняется, эта договоренность будет схожа с механизмом, действующим между силами США и России на территории Сирии.
В свою очередь источники в Талибане сообщают, что в случае, если соглашение удержится на протяжении следующей недели, официальная церемония подписания состоится в столице Катара, Дохе, 29 февраля. Предварительно на церемонию приглашены министры иностранных дел Пакистана, России и Евросоюза.
Напомним, что администрация Трампа прилагает большие усилия для достижения мирного соглашения с Талибаном. Окончательная цель — установление комплексного перемирия с целью завершить длительную вооруженную миссию США в Афганистане.
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