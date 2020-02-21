Зеленский пообещал вернуть домой украинку, оставшуюся в Ухани с собакой

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинке Анастасии Зинченко, которая осталась в Ухани из-за невозможности вылететь в Украину вместе со своей собакой, найти способ эвакуировать ее домой.
Видео с разговором с президентом Зинченко опубликовала в своем аккаунте на Instagram в пятницу утром.
«Я знаю вы остались, потому что собаку не взяли на борт... мы там вас не оставим. Хотел вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно. Мы обязательно найдем средства и пути, я просто недавно узнал об этой проблеме... но мы найдем способ, чтобы вас вернуть», — сказал президент.
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