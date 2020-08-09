В США подтвердили планы сократить контингент в Афганистане

Власти США собираются сократить американский контингент в Афганистане до менее чем 5 тыс. человек. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил министр обороны США Марк Эспер.
«Мы намерены снизить присутствие менее чем до 5 тыс. военных к концу ноября», — сказал Эспер.
Эспер отметил, что мирный процесс в Афганистане «не является идеальным, но медленно движется вперед». Поэтому США рассчитывают, что смогут выполнять необходимые задачи, прежде всего сдерживание террористической угрозы, при более низком уровне военного присутствия, указал министр.
Ранее, 4 августа, о намерении сократить число военных в Афганистане заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, до ноября в Афганистане останутся 4–5 тыс. американских солдат. Сейчас в стране находятся около 8 тыс. военных из США.
29 февраля в Дохе США и представители группировки «Талибан» подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, США их союзники и коалиция обязались вывести войска из Афганистана в течение 14 месяцев, а талибы пообещали не использовать афганскую территорию для нападений и освободить до 5 тыс. заключенных.
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