Урожай зерновых в Украине в 2020 году прогнозируется на уровне 65-70 млн тонн

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует урожай зерновых культур в Украине в 2020 году на уровне 65-70 млн тонн против 75 млн тонн в 2019 году.

«Погодные условия благоприятные для зерновых — взвешенный прогноз урожая в диапазоне 65-70 млн тонн в 2020 году», — сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, производство зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2019 году, по данным Минэкономики, составил около 75 млн тонн против 70,1 млн тонн в 2018 году.